Kuomasta lumilautailijoiden pääkumppani – yhteinen kampanja vie kohti Pekingin olympialaisia

Kuomiokoski Oy on solminut yhteistyösopimuksen Lumilautaliiton kanssa. Yhteistyön merkeissä aloitetaan 365-kampanja, joka kuvastaa sekä ympärivuotista yhteistyötä että lumilautailijoiden maajoukkueen matkaa kohti olympialaisia.

Pekingin kisoihin on vuosi eli 365 päivää.

– Me pidämme samoista asioista, ja niistä olemme molemmat myös riippuvaisia. Lumi ja luonto: niitä me molemmat tarvitsemme. Innostuimme yhteistyöstä välittömästi, kun meihin otettiin yhteyttä, sillä meissä on todella paljon yhteistä. Vaikka huipulla mennäänkin totisemmin, meillä molemmilla on kivaa ulkona ja lumilautailun tapaan viihdymme leikkisissä puuhissa. Haluamme myös kannustaa nuoria liikkumaan, Kuoman toimitusjohtaja Antti Puttonen kommentoi yhtiön tiedotteessa.

Lumilautailijat tarvitsevat ympärivuotisesti toimivia ulkoilukenkiä vaihteleviin olosuhteisiin, matkustamiseen ja taukoihin laskemisesta. Maajoukkuelaskijat ja Kuoman suunnittelijat ovat alkaneet suunnitella yhteistä collabo-mallistoa.

– Laskijamme innostuivat välittömästi yhteistyöstä ja meidän Whatsapp-ryhmässä heiltä alkoi heti tulla mielettömän hyviä ideoita. Me liikumme lumella muutenkin kuin lumilaudalla laskien ja matkustamme paljon, joten toimivia kenkiä todellakin tarvitaan monenlaiseen käyttöön, kommentoi Lumilautaliiton toiminnanjohtaja Tiina Lindström.