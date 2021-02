Mielipide: Koulujen lakkauttamisen jälkipyykkiä

Iltapäivätoiminnan tarve riippuu vanhempien työtilanteesta. Ehkä nyt tarve IP-toiminnalle on vähäisempää. IP-toiminnasta on myös helpompi säästää, sitä laki säätelee perusopetusta väljemmin. Onko tarjottu toimintaa samoin kriteerein kuin aikaisemmin? Onko laskelmissa muistettu, että Kirkonkylän iltapäivätoiminnan kanssa samassa ryhmässä hoitui esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus? Eniten ihmetytti esiopetuksen säästöt. Tunnen esiopetuksen kustannusrakenteen ja keskustelin asiasta myös viranomaisen kanssa, mutta selitystä ei löytynyt. Suurin menoerä ovat luonnollisesti henkilöstökulut. Miten on mahdollista, että esiopetuksen kustannukset ovat laskeneet? Lukuvuonna 2019-20 esiopetusta toteutettiin Yhtenäiskoulun kahdessa ryhmässä sekä kyläkouluissa yhteisissä ryhmissä 1.-2. -luokkien oppilaiden kanssa. Kyläkouluissa eskarilaiset lisäsivät palkkakustannuksia opettajan yhden viikkotunnin verran. V iime syksynä Yhtenäiskoululla aloitti kolmas eskariryhmä, jossa on opettaja ja ohjaaja. Liimapuikkoja ja värikyniä pitää ostaa rekkakuormallinen, että rahaa kuluu henkilöstökuluja enemmän! Pelkään kustannusten kirjaamisessa olevan vaihtelua, eivätkä luvut ole vertailukelpoisia. Tällaisilla tiedoilla päätökset tehdään.

