Lasse Kurvisen palkintosade jatkui – moottorigaalassa mäntyharjulainen palkittiin vuoden moottoriurheilijana

0

Moottoriliiton kilpailijoilla, toimitsijoilla ja kerhoilla oli aihetta juhlaan Moottorigaalassa viime lauantaina – takana kun oli jälleen kerran menestyksekäs vuosi. Moottorigaalassa palkittiin erikoispalkinnoin taustavoimia, kansainvälisiä ja kansallisia menestyjiä ja valittiin vuoden 2020 moottoriuheilijaksi mäntyharjulainen Lasse Kurvinen. Gaala toteutettiin koronaepidemia-aikaan ISTV:n striimilähetyksen välityksellä ja monipuolista moottoriurheilua juhlittiin ympäri Suomen.

Kurviselle kausi oli melkoista palkintosadetta: muistoksi vuodesta 2020 jäivät maailmanmestaruus, urheilugaalan vuoden moottoripyöräilijä -titteli sekä nyt vuoden moottoriurheilija -palkinto. Ja valittinhan Kurvinen myös Mäntyharjun vuoden urheilijaksi.

– Toivottavasti menestys antaa uskoa kaikille nuorille urheilijoille omien unelmien toteuttamiseen ja etenkin itseluottamusta omaan tekemiseen koska matka ei ikinä ole helppo eikä ennalta arvattavissa, Kurvinen muistuttaa.

Gaala järjestettiin uudessa Urheilumuseossa Olympiastadionilla. Ilta muistutti moottoripyöräurheilun historiasta ja menestyksen vuosista, jotka eri lajeissa ovat jatkuneet vahvana tähän päivään saakka.

– On ilo nähdä uusien junioreiden esiin nousu ja menestys. Me voimme olla ylpeitä katsoessamme suomalaisten pian 100-vuotista mestareidenlistaa, se on huikea. On tärkeää, että me ammennamme kaiken osaamisen menneiltä vuosilta – mutta meidän on myös katsottava pitkälle tulevaisuuteen, irrotettava katse etulokarista. Me tarvitsemme yhteisiä ja lajirajat ylittäviä tekoja. Tämän vuoksi starttaamme tänään 0-100 kampanjan, joka on matka kohti Moottoriliiton 100-vuotisjuhlavuotta 2022, kertoi Moottoriliiton puheenjohtaja Erkki Heikkinen.