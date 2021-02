Midnight Bullet palaa juurilleen tänään julkaistavalla uudella singlellä

0

Mäntyharjulainen hardrockyhtye Midnight Bullet työstää parhaillaan jatkoa vuonna 2019 julkaistulle kolmannelle albumilleen Into the Fire. Syksyllä julkaistava uusi albumi kantaa nimeä Hostile Resistance. Maistiasia siitä on tarjolla jo tänään, sillä levyn ensimmäinen singe Hostile Resistance näkee päivänvalon kello 10. Kappale on kuultavissa Spotifyssa ja siihen tehty video nähtävillä Youtubessa.

Tuleva pitkäsoitto on bändin laulaja-kitaristi Tuomas Lahden mukaan paluu juurille eli luvassa on enemmän energiaa ja raakuutta, kuten yhtyeen varhaisina ”autotalliaikoina”.

Ennen albumin julkaisua vuorossa on myös toinen single. Angel of Babylon julkaistaan maaliskuun 19. päivä.

– Olemme erittäin innoissamme uudesta materiaalista ja mahtavaa päästä jakamaan sitä kuulijoille. Uusia biisejä on nyt kirjoitettu reilu kahdeksan kuukautta, jonka myötä tekemiseen on löytynyt pitkästä aikaa aivan uudenlaista otetta ja intoa. Tuntuu todella hyvälle taas kirjoittaa biisejä, joissa on energiaa ja alkukantaista voimaa, iloitsee Lahti.

Hostile Resistance on kuultavissa täältä:

Spotify:

https://open.spotify.com/track/0MbRtkyAkOdEqLRpLrNgn5

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=w3bezAMp0WY