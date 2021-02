Kunta-ala palkitsi Aila Jaatisen – Arjen turvaaja auttoi kuntalaisia 42 vuoden ajan

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS on palkinnut pertunmaalaisen Aila Jaatisen Arjen turvaaja-palkinnolla. Palkinnon myöntämisen perusteissa todetaan, että toimistosihteerinä Jaatinen on turvannut Pertunmaan kunnan toimintaa 42 vuotta. Tehtäväkenttä on ollut hengästyttävä: kunnanvaltuuston ja -hallituksen, sekä monien ryhmien sihteeri, vaalien järjestäjä ja keskusvaliolautakunnan oikea käsi, kunnan vuokra-asuntojen välittäjä ja vuokralaisten tuki ja turva. Jaatinen on ollut asiointipisteen, asiakaspalvelun, arkiston ja kotiseutuarkiston ystävälliset ja avuliaat kasvot kuntalaisille, henkilöstölle ja sidosryhmille sekä kunnan henkilöstön tietosuoja- ja -turvayhdyshenkilö. ”Häneltä voi pyytää apua asiassa kuin asiassa. Ailan sanastoon ei kuulu ”ei”. Tämä vapaa-ajallaan tanssiva vapaapalokuntalainen on ottanut haltuun työtehtäviin liittyvän digitaalisen maailman ja erilaiset sähköiset käyttöjärjestelmät. Työkaverit, asukkaat ja päätöksentekijät kuvailevat Ailaa avuliaaksi, tietäväksi, osaavaksi, ystävälliseksi, avarakatseiseksi, sovittelevaksi, rauhalliseksi, myönteiseksi ja luotettavaksi” todetaan perusteluissa.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.