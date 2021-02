Korona-rokotukset laajenemassa – Essote toivoo ikäihmisten läheisiä apuun rokoteohjelman läpiviemiseksi

0

Millainen osuus väestöstä on tällä hetkellä rokotettu Mäntyharjulla ja Pertunmaalla, palveluesimies Laura Partanen?

– Palveluasumisen yksiköissä kaikki halukkaat, henkilökunta mukaan lukien on saanut ensimmäisen rokotteen. Osa heistä on käynyt koko rokotusohjelman läpi, eli saanut myös tehosterokotteen. Kotihoidon henkilökunnan ja asiakkaiden rokotukset ovat alkaneet.

Kuinka rokotukset etenevät?

– Tällä viikolla rokotamme muita ikäihmisiä, siis vuonna 1940 ja sitä ennen syntyneitä. Rokotamme myös nuorempia, 70 vuotta täyttäneitä puolisoita samasta taloudesta iäkkäämmän puolison vuoron mukaan. Tällöin varataan rokotusaika molemmille erikseen.

– 22. helmikuuta alkaen alkavat riskiryhmien rokotukset ryhmästä yksi. Isona ryhmänä heistä ovat lääkehoitoiset tyypin 2 diabeetikot.

Miten rokotukseen pääsee ja missä ne tapahtuvat?

– Aika Mäntyharjun tai Pertunmaan terveyskeskukseen varataan ensisijaisesti nettiajanvarauksen kautta. Linkki löytyy Essote.fi-sivun etusivulta. Tehosterokotukseen varataan aika ensimmäisen rokotuksen yhteydessä paikan päällä.

– Useimmiten uusia aikoja avataan varattaviksi perjantaina seuraavaa viikkoa varten.

– Ajanvarauksen voi tehdä myös toisen puolesta. Varattaessa on ilmoitettava rokotukseen tulevan henkilötunnus ja puhelinnumero.

– Essoten puhelinnumerosta 040 359 9781 (arkisin klo 8–15) voi kysyä lisätietoja rokotuksista, jos rokotettavalla ei ole nettiyhteyksiä tai henkilöä, joka voi tehdä rokotusajanvarauksen. Koska puhelinnumeroita on vain yksi, numerossa on ruuhkaa.

Kuinka rokotuspisteessä toimitaan?

– Tule vain terveenä ja vain varatulle ajalle. Käytä kasvomaskia, desinfioi kätesi ja säilytä kahden metrin turvaväli. Ota mukaan Kela-kortti. Pukeudu siten, että olkavartesi paljastuu helposti.

Kuinka tavoitetaan ne, jotka eivät käytä internetiä?

– Tämä nimenomaan on hankalaa, koska ajantasaisesti pystymme tiedottamaan vain netissä. Sanomalehdissä tiedottaminen on liian hidas väylä, koska emme tiedä etukäteen, paljonko Suomeen ja Essotelle saadaan rokotteita kerran viikossa.

– Kaikki tärkeä rokote-tieto on luettavissa Essote.fi:n etusivulla. Toivomme, että omaiset ja läheiset olisivat aktiivisia niiden puolesta, jotka itse eivät käytä nettiä.

Entä kotihoidon asiakkaat?

– Mäntyharjun kotihoidonasiakkaille varataan myös aika nettiajanvarauksen kautta. Vain ne kotihoidon asiakkaat, jotka eivät läheisen saattamana tai taksilla pääse kulkemaan hyvinvointikeskukseen rokotettavaksi, rokotetaan kotona.

– Pertunmaan kotihoidon asiakkaisiin ollaan yhteydessä rokotusajasta ja -paikasta. Myös heille saa varata ajan nettiajanvarauksen kautta hyvinvointiasemalle.

Onko rokotteesta kieltäytyneitä paljon?

– Suhtautuminen on ollut positiivista. Kysyntää on ollut enemmän kuin tarjontaa. Tarjolla olleet rokotusajat on varattu jopa tunnin sisällä.

Miten mahdollisiin, terveiden työikäisten joukkorokotuksiin on varauduttu?

– Suunnitelmat on tehty. Jos rokotteita saadaan runsaasti ja joukkorokotukset päästään aloittamaan, pyritään kaikki mäntyharjulaiset ja pertunmaalaiset rokottamaan 1,5 viikon aikana. Paikaksi on alustavasti suunniteltu Kisalaa ja Pertunmaalla hyvinvointiasemaa. Tulemme tiedottamaan joukkorokotuksista erikseen.