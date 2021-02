Lasse Wikmanin kolumni: Sanan lasku

0

Suomen kieli on rikasta ja monivivahteista. Minulle se on loputon kaivo, josta saan joka päivä ammennettua jotain uutta. Sananlaskut ovat usein vanhaa kansanviisautta, ne ovat joko paikallisia tai kansainvälisiä, mutta ne selittävät jonkin kokonaisuuden.

Tuli kuin manulle illallinen, levisi kuin Jokisen eväät, nuolaisin ennen kuin tipahtaa, suden hetki, niin kauas kuin pippuri kasvaa, Turusen pyssy, käärmettä pyssyyn, Ellun kanat, hippulat vinkuen, parempi pyy pivossa.

Lista sanonnoista on pitkä kuin nälkävuosi. Harva edes tietää mistä ne ovat alun perin lähtöisin, silti niiden tarkoitus on tuttu.

Monille sanonnoille löytyy selitys, mutta lukijan on muistettava tässäkin savolaisuus, eli vastuu siirtyy kuulijalle tai oikeastaan lukijalle.

Manu ei tarkoita presidentti Mauno Koivistoa, se tarkoittaa ammattimiestä eli mestaria. Räätälit ja suutarit kiersivät kyliä. He saivat illallisen automaattisesti kun yöpyivät talossa. Uskomuksen mukaan pyssystä sai tarkemman, jos onnistui houkuttelemaan kyykäärmeen piippuun esi­merkiksi viinalla.

Jokinen oli unohtanut eväänsä tehtaalla prässin päälle ja ne levisivät, kun prässi pärähti käyntiin.

Turunen tuli muinaisten pirkkalaisten sotaretkeltä kotiin. Hänellä oli ryöstösaaliina niin paljon kolikoita, että niitä oli piilotettu pyssyn sisään. Se ei siis lauennut siksi.

Suden hetki tunnetaan monissa kulttuureissa kolmen ja viiden välissä olevana aamuyön hetkenä. Ihmisen uskottiin syvässä unessa olevan haavoittuvaisimmillaan juuri silloin.

Skandinaavisessa mytologiassa suden hetkeä kuvataan tulta syöksevällä Fenrir -sudella, jonka ammottava kita ulottuu maasta taivaaseen. Pivo ei ole pipo, vaan se tarkoittaa kouraa. Siksi on ihan luonnollista, että yksi pyy kourassa on parempi kuin ne kymmenen oksalla.

Hippulat olivat hevoskärryjen pin­noja, jotka suhisivat kovaa ajettaessa, tai ehkä ne olivat kärryjen koristetupsuja. Ellu saattaa olla mies ja Ellun kanat ovat huoletonta porukkaa. Sanonta tuli tunnetuksi Linnan Tuntemattomasta sotilaasta.

Joskus on oltava tarkkana siinä, ettei jätä kertomatta oleellisia asioita. Kielen moninaisuus elää helposti omaa elämäänsä. Tässä muutamia poimintoja lehdistä, jotka saavat hymyn suupieliin.

Mitä siis oikeasti tapahtui?

Alkosta halutaan piristystä Pöytyän liike-elämään. Oppilaiden tasapuolinen kohtelu on epäkohta peruskoulussa ja lukiossa. Linja-autossa oli yli 50 ihmistä, mukana oli myös kolme opettajaa. Vuodepotilaan syöminen voi olla hankalaa.

Suomen kieltä kuvaa hyvin se, että tässä tapauksessa myös sillä on merkitystä, että kirjoitetaanko tämän jutun otsikko yhteen vai erikseen. Laskemmeko me sanan vai puhummeko me sananlaskusta?

Kirjoitin muistiinpanoni vai kirjoitin muistiin panoni? Laitanko itseni rantakuntoon vai laitetaanko ranta kuntoon? Ajanpuutteen takia vai ajan puutteen takia?

Joku sanoi minulle kerran: ”Mene possujunaan”, vai sanoiko hän sittenkin: ”Mene possu junaan”?