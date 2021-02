Mielipide: Ristiinantien auraus on luokatonta

Miten on mahdollista, että Ristiinantien lumien ja polanteiden auraukseen ja hoitoon on valittu kyntöaura? Samoja havaintoja on kuulunut muidenkin alempitasoisten teiden varsilla asuvilta. Tiet ovat kuin kynnöspeltoja ja aura ei ole käynyt lähelläkään aurauskeppejä. Teiden varsilla on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat lähteä kävelylenkille raittiiseen talvi-ilmaan auringon paistaessa. Mutta jos uskallat lähteä, olet hengenvaarassa eri suunnista tulevien autojen kohdatessa. Muuta vaihtoehtoa ei ole kuin hypätä tien sivuun hankeen.

