Mielipide: Toivolan koululle väliaikaista käyttöä?

Nyt tämä mahdollisuus on katkaistu Toivolan koulun lakkauttamisen yhteydessä. Kymmenen vuoden kuluttua, kun monipaikkaisuus on todellisuutta, voidaan vain haikailla menetettyjen mahdollisuuksien perään. Nyt koulurakennuksen käyttökustannukset on minimoitu. Sitä eivät rakennukset pidemmän päälle kestä. Minkäänlaisiin korjaustoimenpiteisiin ei kunnalla ole mahdollisuuksia. Tähän tulokseen on tullut johtotiimi. Samanaikaisesti kiinteistökehitysprojekti istuu ja miettii, mitä tehdä Toivolan koulun kanssa.

