Rauno Argillanderin kolumni: Muistilista hääpäivää odottelevalle

Avioliitossa elävien, varsinkin miesten, on syytä muistaa, milloin on hääpäivä. Jos morsian on ollut vähänkään tietoinen tulevan ukkonsa lahosta latvasta, on hän valinnut hääpäiväksi jonkun helposti muistettavan päivämäärän.

Se voi olla lukusarja, jossa on useita samoja numeroita tai päivä, joka on miehelle muutoin tärkeä ajankohta. Se ei kuitenkaan kannata olla Jukolan viesti, Kotkan meripäivät, Hankiralli tai Ruisrock, jolloin puolisoa ei näy kotona viikkoon.

Miesten kannatta opetella päivämäärä ulkoa, merkata se kalenteriin ja laittaa vielä puhelimeen muistutus joka aamuksi ainakin viikoksi ennen h-hetkeä. Tehkää lisäksi lista tarvittavista toimenpiteistä.

Osta kukkia. Useimmille rouville riittää mikä tahansa kimppu. Vaativimmille pitää olla juuri tietyn sävyisiä kukkasia ja oikean mittaisessa varressa. Sydämen kuvilla varustettu kortti kannattaa liittää oheen. Jos puolisolla on jo dementiaan liittyviä oireita, edellisvuotinen kortti käy, kunhan siinä ei ole vuosilukua.

Lahja on eduksi, jos sattuu tietämään, mistä puoliso pitää. Kaulin tai kattila eivät ole romanttisimmasta päästä. Päivän päätteeksi saattaa saada kaulimesta kuhmun omaan päähänsä.

Vie puoliso ulos syömään. Huumorintajuisille riittää pataljoonan pelastus grillikioskilta tai laavulla poltettu makkara. Normaalikäytäntö on viedä hänet pihviravintolaan ja tarjota pihistelemättä myös alku-, pää- ja jälkiruokaviinit.

Näin meillä oli suunniteltu tehtävän. Päivä on tietoisesti valittu. Se muodostaa ensi vuonna palindromiluvun.

Kansanvalistusseuran arkistosta tai mistä lienee rouva löytänyt tiedon, että vietämme tänä vuonna villahäitä. Sepä sattui somasti näin talven keskelle. Päätin ostaa kukkapuskan ja villahousut sekä viedä hänet hienoon paikkaan syömään hanhen rintaa.

Kukkakimpulla ilahdutin rouvaani jo pari päivää ennakkoon. Villahousut hylkäsin, koska se ei tuntunut kovin eroottiselta lahjalta. Pipoja ja lapasia sillä on jo riittävästi.

Syömään oli tarkoitus lähteä Mikkelin hienoimpaan ravintolaan. Auton huolto oli varattu samalle päivälle. Muutakin romanttista shoppailua Ponssella, varaosaliikkeissä ja rautakaupassa oli suunniteltu. Vaan kuten tiedätte, mikkeliläisten holtiton koronan levittäminen sotki kaikki suunnitelmat.

Haettiin Salesta paketti Camping-makkaraa ja tölkki kaljaa. Savustettiin itsemme ja hampparit omalla laavulla ja juotiin alkoholiton olut puoliksi. Hääpäivä huipentui, kun katsottiin tuvassa kaunarit, emmis ja salkkarit. Parisuhteeseen ja turvallisuuteen kannattaa panostaa.

Rauno Argillander

Kirjoittaja on pitkäaikainen Pertunmaan nuorisoseuran aktiivi