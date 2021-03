Mäntyharjulaisen Cirzin eli Kirsi Häkkäsen ensisingle Mulla on ollut ikävä on päässyt äänestettäväksi Suomi Soi Top 20 -listalle. Äänestysaikaa on vielä tänään maanantaina. Top 20 -listalle nousevat kappaleet soivat listaohjelmassa ja nousevat soittolistalle. Listalla artisi voi pysyä äänillä maksimissaan kahdeksan viikkoa. Äänestää voi täällä: https://finnradio.finnproductions.eu/aanestys

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.