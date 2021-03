Mielipide: Olemmeko enää hyvinvointia tuottavia keskuksia?

Kunnat ovat sote-päätöksillä luopuneet itsemääräämisoikeudesta. Tämän lisäksi yksityistäneet kaiken mahdollisen palvelutuotannon. Kuntaorganisaation ollessa niin ohut, että muutama viranhaltija johtoroikkaa myöten sopii yhteen tilataksiin. Toimistoksi riittäisi yksi nakkikioski kaikkine kahvinkeittäjineen. Kunnat on palautettava alkuperäiseen kuntalain suomaan toimintaoikeuteen palvelun ja henkilöstön osalta. Ei ole olemassa hyvinvointivaltiota ilman hyvin toimivaa hyvinvointikuntaa. On pelkästään hyvästä onnesta kiinni, jos onnistut saamaan hyvää ja osaavaa hoitoa terveydenhuollossa. Hauraat ja ikääntyneet seniorikansalaiset sinnittelevät onnettoman kotihoidon piirissä. Ei ihme, että jatkuvasti tulee tietoa siitä, miten nämä hauraat ihmiset joutuvat huonon ja syrjivän kohtelun osaksi niukoilla sairaalanhoidon paikoilla. Tämä maa ei kykene takamaan ja turvaamaan arvokasta ihmisarvoista elämää, ei edes elämän viimehetkellä. Auttavaa henkilökuntaa on aivan liian vähän. Kaikesta huolimatta seniorikansalaiset ovat oikeutettuja ihmisarvoa kunnioittavaan kohteluun. Heitä ei saa kohdella huonosti. Samassa alennuksen tilassa ovat myös sosiaalitoimen palvelut. Nuorten yhä lisääntyvä pahoinvointi ja lapsiperheitä vaivaava kasvava köyhyys puhuu tästä selvää kieltä. Hyvät ystävät. Virkaa tekevät organisaatiot on ajettu niin alas, että ovat kykenemättömiä vastaamaan kansalaisten tarpeista heidän perätessä omia heille kuuluvia oikeuksia. Tässä valtakunnassa ei toimi kuin kansalaisten rahastus, joka kylläkin hoidetaan tehokkaasti. Ellei muuten, niin ulosotto- ja perintätoimistojen kautta. Jopa niin tehokkaasti, että suuri joukko ihmisiä ajetaan vuosittain tarpeettomasti hädänalaiseen tilaan usein heistä riippumattomasta syystä. Laadukas julkinen palvelutuotanto on ihmisten tavoittamattomissa. Ensiapua ihmiset saavat hädän hetkellä 112-numerolla toimivasta tahosta, joka useimmiten esittää, että ota taksi ja hakeudu päivystykseen. Iäkkäät muistisairautta potevat henkilöt ovat ihan heitteillä. Varsikin he, jotka ovat ilman huolehtivaa omaista tai muuta auttavaa tuttavaa. Kovin vähän raportoidaan selvistä puutteista ihmisiä kohtaavista palveluista, vaikka tämän täytyy olla terveydestä huolehtivien ihmisten tiedossa. Sote-ratkaisut ovat jo nyt vieneet ihmisten palvelut entistä kauemmaksi ja entistä vaikeammaksi saavuttaa. Tarvittavat palvelut tulee olla ihmisiä lähellä maksutta ja niiden tulee olla julkisen palveluorganisaation tuottamia. Ihmiset eivät tarvitse sotakoneita eikä pitkän kantaman kranaatinheittimiä. Sotavarusteluun ollaan käyttämässä kymmeniä miljardeja. Hävetkää päättäjät.

