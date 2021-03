Jonna Tiihonen sai tunnustusta työstään Essoten kotihoidossa: ”Tykkään tästä työstä”

0

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on myöntänyt yhdessä La Carita -säätiön kanssa tunnustuspalkinnon hyvästä vanhustyöstä Essoten kotihoidolle.

Huomionosoitus myönnettiin kunniakirjan ja kakkukahvien merkeissä myös Mäntyharjun kotihoidon henkilöstölle tiistaina. Lisäksi he saivat virkistäytymistä varten jaettavakseen 2 000 euroa.

Kotihoidossa työskentelee Mäntyharjulla 26 vakituista hoitajaa. Osa-aikaiset ja keikkatyöläiset mukaan lukien heitä on yhteensä noin 40. Asiakkaiden määrä on pysytellyt pitkään noin 170:ssa.

Palkitsemisen perusteena on kotihoidon kehittäminen asiakas- ja henkilöstöpalautteen pohjalta. Essoten tiedotteen mukaan työn veto- ja pitovoima on kasvanut ja omaisten tyytyväisyys palveluihin on lisääntynyt: asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 93 % voisi suositella saamaansa palvelua.

Mäntyharjulainen Jonna Tiihonen myöntää työssään olevan ”pitoa”:

– Tykkään tästä enemmän kuin työstä asumispalveluiden yksiköissä. Tässä on enemmän vapautta. Vaikka tehtävät ovat lähes samoja, asiakkaat ovat erilaisia, kertoo Tiihonen.

Palkintoa perusteltiin myös kotihoidon työntekijöiden ammatillisuuden tukemisella ja asiakasviestinnän tehostamisella korona-aikana. Essoten mukaan myös hoidon jatkuvuutta on pyritty turvaamaan tuttujen hoitajien avulla.

Lisäksi hienona keksintönä mainittiin Kirje tuntemattomalle -projekti, eli vapaaehtoisten kirjoittama kirje kotihoidon asiakkaille.

Kotihoidon etäpalvelua on vahvistettu ja muun muassa lääkehoidon tarkastukset ja yhteys omaisiin voidaan hoitaa etänäkin.

Kotihoidon saamaa tunnustusta juhlistettiin Essoten jokaisessa kotihoidon yksikössä henkilökunnalle tarjotuin kakkukahvein.