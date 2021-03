Mäntyharju hakee tekojääradan urakoitsijalta vahingonkorvauksia käräjäoikeudessa

Kannetta on mahdollista täydentää todellisilla kustannuksilla ja vahingoilla, sillä koronapandemia on aiheuttanut tuomioistuinten toimintaan viivettä. Asian todennäköinen käsittelyaika käräjäoikeudessa on vasta vuonna 2022.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.