Riskiryhmistä epäselvyyttä: Aiheettomia ajanvarauksia korona-rokotuksiin perutaan puhelimitse

Korona-rokotuksiin on Mäntyharjulla varannut ajan moni henkilö, joka ei kuulu rokotusjärjestyksen mukaiseen ryhmään.

Mikä ilmiötä selittää, pandemiapäällikkö Hans Gärdström?

– Tämä on oikeastaan valtakunnallinen ongelma. Vastaavanlaista viestiä tulee kaikkialta. Joidenkin riskiryhmien tautitulkinnat THL:n verkkosivuilla ovat pitkiä, ihmiset ehkä luulevat virheellisesti kuuluvansa riskiryhmään.

– Tällä hetkellä rokotamme 75 vuotta täyttäneitä sekä THL:n riskiryhmä ykköseen kuuluvia.

(Ykkösryhmään kuuluvat henkilöt, joille on tehty elinsiirto tai kantasolusiirto, jotka ovat aktiivisessa syöpähoidossa tai joilla on vaikea puolustusjärjestelmän häiriö eli alentunut puolustuskyky.

Lisäksi rokotteeseen ovat oikeutettuja vaikeaa, kroonista munuais- tai keuhkosairautta sairastavat, lääkehoitoisen kakkostyypin diabeteksen potilaat ja Downin oireyhtymän ihmiset.)

– Maanantaista 22. maaliskuuta lähtien rokotusaikoja varataan lisäksi 70-vuotta täyttäneille. Näyttäisi siltä, että lähiviikkoina rokotteita alkaa tulla enemmän.

Kuinka todennetaan oikeus rokotteen saamiseen, vastaanoton esimies Laura Partanen?

– Käymme läpi ajanvarauslistat rokotuksia edeltävänä päivänä syntymäaikojen ja riskiryhmien osalta. Soitamme ajan varanneelle jos huomaamme, ettei hän kuulu rokotettavaan ryhmään.

– On ymmärrettävää, että huolen takia rokote halutaan mahdollisimman nopeasti. On tietysti positiivista, että niitä kovasti halutaan, mutta aikojen peruminen puhelimitse aiheuttaa meille ylimääräistä työtä. Olemme myös joutuneet käännyttämään ihmisiä pois jo kertaalleen perutulta rokotusajalta.

Kuinka voin todistaa saaneeni rokotteen, Hans Gärdström?

– Tällä hetkellä ainoa tapa on hankkia kansainvälinen rokotuskortti, johon merkintä tehdään. Sen voi tehdä jo ensimmäisen rokotuksen yhteydessä. Essoten alueella kortin hinta on hieman päälle 50 euroa.

– Suunnitteilla on, että myöhemmin keväällä tieto saataisiin myös Kanta.fi -järjestelmään, jolloin ne olisi tulostettavissa Omakanta.fi-palvelusta.

THL:n rokotusrekisterin mukaan tiistaina 16. maaliskuuta ensimmäisen rokoteannoksen on saanut Mäntyharjulla 13,7 prosenttia väestöstä, toisen annoksen 3,3 prosenttia.

Pertunmaalla ensimmäisen annoksen on saanut 21,9 prosenttia ja toisen annoksen 3,2 prosenttia väestöstä.