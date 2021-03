Pertunmaa laittamassa teknisen johtajan viran avoimeen hakuun – irtisanomisasia on käsitelty loppuun

Pertunmaa on julistamassa teknisen johtajan ja rakennustarkastajan viran avoimeen hakuun. Virkaan valittavan on määrä aloittaa tehtävässä syyskuusta alkaen. Tavoitteena on, että ehdokkaat virkaan on haastateltu toukokuun loppuun mennessä.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.