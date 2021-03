Mielipide: Miten kohdata elämän arki?

Ihmisissä on valtava potentiaali ja ihmiset ovat kuntatalouksien käyttövoimaa, annettakoon heille siihen mahdollisuudet. Kaikki riippuu siitä, annammeko heille siihen mahdollisuuden. Sivistyneen yhteiskunnan tuntee siitä, kuinka se kohtelee lapsia, seniorikansalaisia ja juuri kaikkia niitä, jotka eniten tarvitsevat arkipäivän turvaa. Kunnat luovuttivat sosiaalitoimen palvelut Kelaan. Maaseutukuntien kelapalvelut ovat kaukana maakuntien keskuksissa. Niinpä Kelan tekemiä virheellisiä päätöksiä saadaan käsitellä kuntatasolla yhä katoavien sosiaalivirkailijoiden toimesta. Työ on uuvuttavaa hädässä olevien ihmisten auttamista. Elämän arki kohdataan ankarammin juuri siellä, mihin sitä viime tilassa ei pitäisi sallia muodostuvan. Ei ole aina yksilön määriteltävissä, mihin häntä elämän tilanteet kuljettavat. Juuri tätä varten olemme aikoinaan rakentaneet elämälle tärkeitä turvaverkkoja. Miten paljon elämää ja hyvinvointia voidaan luoda ja pitää luoda kunnissa. Lähellä ihmisiä. Kunnat tulee palauttaa niille kuuluvien tehtävien äärelle. Ihmisten hyvinvointi taataan parhaiten kuntatasolla siinä elämisen arjessa hyvin pätevien ihmisten toimesta. Kunnissa alkunsa saa elämä, olkoon se elämä elämisen arvoista koko elämisen kaaren aina turvalliseen seniori-ikään asti. Siitä eteenpäin aina turvalliseen, arvokkaaseen kuolemaan. Henkilökuntaa se tosin vaatii. Mikään ei synny itsestään. Kuntalaki antaa tähän mahdollisuuden. Pantakoon se täysimääräisesti voimaan palkkaamalla lisää henkilökuntaa. Kunnat voivat tässä toimia yhteiskunnan moottorina työllistäen ihmisiä, osaavaa väkeä. Eikä pidä unohtaa heitä, joilla osaaminen ei ole viritetty vielä ihan huippukuntoon. Kunnan pitää kilpailla laadulla, ei sillä kuka keksii eniten leikkauskohteita. Ihmisissä on tulevaisuutemme, kunta antaa tulevaisuudelle joko hyvän tai huonon lähtökohdan. Kaikki riippuu juuri siitä, mitä arvostamme. Pidetään kaikki mukana. Rahasta ei ole maailmalla pulaa. Rahoille pitää olla järkevät käyttökohteet. Mitä? Eikö ihmiset ole juuri järkeviä käyttökohteita. Hän joka toimii toisin tai muuta ajattelee, ei ole maailman kartalla. Fasistinen, rasistinen ajattelumalli pitää hylätä kunnan työn suunnittelusta aina jo päiväkodista lähtien.

