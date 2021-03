Mäntyharjussa alkoi hyväntekeväisyyskampanja: Lahjakortilla voi auttaa sekä vähävaraisia että ravintoloita

Seurakunnan diakoniatyö kannustaa kuntalaisia sekä yrityksiä mukaan kampanjaansa ”Ruoka-apua vähävaraisille”. Kampanjaan voi osallistua ostamalla kymmenen euron lahjakortin ravintolaan 8. huhtikuuta mennessä. Diakoniatyö jakaa lahjakortit hävikkiruuan jakamisen yhteydessä. Hävikkiruokaa on viikottain noudettu kymmeniä kassillisia. Lahjakortteja on ostettavissa vapaavalintainen määrä. Ravintoloista mukana ovat Rosmarin, kahvila Kaneliässä ja pizzeria Dada. Näistä myydään ruokaa tällä hetkellä vain mukaan otettavaksi, ja lahjakorteilla on ostettavissa myös noutoruokaa 23. huhtikuuta saakka. Vastaavanlainen kampanja on käynnissä Mikkelissä ja Ristiinassa. Diakoni Sarianne Volasen mukaan lahjakorttien avulla voidaan auttaa sekä vähävaraisia kuntalaisia että koronan vuoksi vaikeuksiin joutuneita ravintoloita. Kampanjaan liittyi mukaan myös Puoti Suerte. Puoti Suerten lahjakortilla voi ostaa elintarvikkeita puodilta, kuten hiutaleita, jauhoja, limppareita, kahvia tai teetä. Lisäksi Puoti Suerten sekä Makasiinin Puoti&Kahvilan verkkosivut tarjoavat myyntialustan lahjakorteille. Lahjakorttien summa toimitetaan lyhentämättömänä ravintolaan, joka taas toimittaa lahjakortin seurakunnalle.

