Sopimuksissa riittää perattavaa: Mäntyharjun kunnan tilojen vuokraus yrityksille on vahvasti tappiollista

Elinkeinotoimen vuokrauksen tilannetta esiteltiin tekniselle lautakunnalle tiistaina. Samalla lautakunnalta odotetaan kantaa, mitä asioita sille tulisi ulosvuokrauksesta raportoida. Teknisen johtajan Lasse Kurvisen mukaan nyt tarvitaan toimintamallit ja perusteet vuokraustoiminnalle on tarkasteltava kokonaisuutena. – Kiinteistöjen ulosvuokraus tuli meille ilman toimintaohjeita ja tuloraamia. Luvattu menoraamikin ylittyi sadalla tuhannella eikä tätä voi kompensoida käyttötaloudesta. Haemme mallia raportointiin sen mukaan, mitä lautakunta haluaa tietää. Koko toiminta pitää perata läpi tämän vuoden aikana. Säännöllisesti raportoitavia asioita voivat olla esimerkiksi vuokraustilanne ja tiloja koskevat yhteydenotot. Kunnan omistamissa kiinteistöissä on noin 20 yritystä vuokralaisina sekä lisäksi yksityisiä ihmisiä. Kiinteistökanta on kirjavaa, Askeleen pohjakerroksen varastohäkeistä aina Miekankosken ja Kurkiniemen kaltaisiin turistikohteisiin.

