Pitäjänuutisten vaalikone on auki – katso mitä ehdokkaat vastasivat kotikunnan kysymyksiin

Vaalikoneet ovat olleet Koljosen mukaan nuoremmalle polvelle tärkeä tiedonlähde jo aiemmissa vaaleissa. – Vanhemmissa ikäpolvissa vaalikoneisiin on suhtauduttu ennakkoluuloisemmin johtuen siitä, että kiinnittyminen puolueisiin on ollut vahvempaa. Heillä ei välttämättä ole ollut tarvetta hakea omaa puoluetta ja ehdokasta puhtaalta pöydältä niin kuin nuoremmilla äänestäjäpolvilla. Koljonen arvioi, että näissä vaaleissa vaalikoneiden merkitys on tavanomaista isompi myös vanhemmille sukupolville.

Tulevissa kuntavaaleissa vaalikone on selvästi tärkeämpi kuin muissa vaaleissa, näkee yliopistolehtori Kari Koljonen Tampereen yliopistosta. Koljosen mukaan vaalikoneen rooli korostuu kuntavaaleissa sen vuoksi, että ehdokkaat ovat usein huonoiten tunnettuja. – Jos vertaa heidän tunnettuuttaan vaikkapa siihen, kuinka paljon he ovat julkisuudessa verrattuna vaikkapa kansanedustajiin. Tarve ehdokkaiden vertailulle on suurempi, Koljonen sanoo.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.